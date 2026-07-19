قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدغات الثعابين تواصل إثارة القلق في الشرقية.. الصحة تنجح في إنقاذ ثاني مصاب وتؤكد توافر الأمصال
وظائف جديدة في السكة الحديد.. تعرف على الشروط ورابط التقديم قبل غلق الباب
المخرج أحمد صقر أول الحضور في جنازة أحمد جلال عبد القوي
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
«مبابي» يكشف كواليس نهائي كأس العالم: خذلنا ديشان في الشوط الأول
شوبير يكشف مفاجآت ميركاتو الأهلي.. صفقتان محسومتان ورحيل جراديشار
وزير الخارجية يؤكد لكبير مستشاري ترامب: الأمن المائي المصري قضية وجودية
الخناقة انتهت بفصل رقبة الزوجة.. مصرع ربة منزل على يد زوجها في شبرا الخيمة
بيلينجهام يدخل تاريخ بطولة كأس العالم بعد تسجيل 7 أهداف
منال عوض: مجموعة الدول الثماني النامية تدعم زيادة تمويل المناخ إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2035
دفاعات البحرين تتصدى لهجمات جوية إيرانية وسط تصاعد المواجهة الإقليمية
باستثمارات 420 مليون دولار.. "طاقة النواب" توافق على اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز والزيت بشرق الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تغيرات مناخية تضرب العالم.. خبير: أوروبا تواجه موجات حر غير مسبوقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن العالم يشهد في الوقت الحالي تصاعدًا واضحًا في الظواهر المناخية المتطرفة، مشيرًا إلى أن موجات الحر الشديدة التي تضرب جنوب أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب الفيضانات والأعاصير وموجات الجفاف في مناطق مختلفة من العالم، تعد انعكاسًا مباشرًا لتداعيات التغيرات المناخية الناتجة عن النشاط البشري.

وأوضح قطب، خلال مداخلة هاتفية، أن ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تتجاوز 40 درجة مئوية في العديد من دول جنوب أوروبا يمثل تحولًا كبيرًا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقود، حين كانت درجات الحرارة في هذه الفترة من العام تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، لافتًا إلى أن الكتل الهوائية الحارة القادمة من شمال أفريقيا باتت تمتد إلى أوروبا بفعل حركة الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى موجات حر قاسية تتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وأشار إلى أن الوفيات الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة أصبحت تفوق في بعض الأحيان ضحايا الحروب، موضحًا أن الإنسان لا يستطيع حماية نفسه بسهولة من تطرف الطبيعة كما يحدث في النزاعات المسلحة.

وأضاف أستاذ المناخ أن سكان الدول العربية أكثر قدرة على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة بحكم طبيعة المناخ والموقع الجغرافي، إلا أن ذلك لا يلغي التأثيرات الصحية السلبية الناتجة عن الإجهاد الحراري، مؤكدًا أن ارتفاع الحرارة المصحوب بالرطوبة العالية في أوروبا يزيد من خطورة الوضع مقارنة بالمناطق العربية.

وأوضح أن ارتفاع درجات حرارة البحار يؤدي إلى زيادة معدلات التبخر، وهو ما يساهم في تكوين السحب الرعدية والأمطار الغزيرة والفيضانات، مستشهدًا بما شهدته ولايات أمريكية مثل فلوريدا من موجات حر أعقبتها أمطار غزيرة وفيضانات.

ولفت إلى أن المنطقة العربية سجلت على مدار العقود الماضية درجات حرارة قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية في عدد من الدول، بينها ليبيا ومصر والسعودية، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المناخية عالميًا.

وشدد على أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب خفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب تنفيذ خطط للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر وعددًا من الدول العربية بدأت بالفعل في تبني مشروعات تستهدف تعزيز القدرة على مواجهة تلك التحديات، في وقت أصبحت فيه أوروبا والولايات المتحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالظواهر المناخية المتطرفة.

المناخ الظواهر المناخية موجات الحر الشديدة أوروبا درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

نبيل فهمي - الأمين العام لجامعة الدول العربية

نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف

زعيم حزب العمال البريطاني آندي بورنهام

بورنهام يطرح خطة لإصلاح فواتير الطاقة وتشجيع التحول بعيدا عن الغاز

وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار

وزيرا خارجية باكستان وفنزويلا يتعهدان بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي

بالصور

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد