تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغت 9 سفن، كما تم تداول 12 ألف طن بضائع، و698 شاحنة، و168 سيارة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 4 سفن و4000 طن بضائع و328 شاحنة و137 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و8000 طن بضائع و370 شاحنة و31 سيارة.

وأضافت الهيئة أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين PELAGOS Express والحرية2 بينما غادرت ثلاث سفن وهى Alcudia Express و، PRIDGE، وأمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و205 شاحنات من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة.. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.