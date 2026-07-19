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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا تنخدع بالسعر الرخيص.. استشاري سلامة الغذاء تكشف أشهر طرق غش البن

البن
البن
رحمة سمير

حذرت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الغذاء، من انتشار بعض أساليب غش البن في الأسواق، مؤكدة أن المستهلك قد لا يتمكن من اكتشاف الغش بالعين المجردة، لكنها قدمت مجموعة من العلامات والاختبارات المنزلية البسيطة التي تساعد في التمييز بين البن السليم والمغشوش، إلى جانب نصائح مهمة للحفاظ على جودة البن بعد الشراء.

أشهر طرق غش البن في الأسواق

أكدت الدكتورة مي تاج الدين أن أكثر أساليب غش البن انتشارًا تتمثل في خلطه بنوى البلح، وأحيانًا بإضافة بعض الحبوب مثل البسلة، وهي من الطرق التي يصعب اكتشافها بمجرد النظر.

اختبار منزلي للكشف عن البن المغشوش

وأوضحت أن المستهلك يمكنه إجراء اختبار بسيط بوضع ملعقة من البن المطحون في كوب ماء بارد، مشيرة إلى أن البن النقي يطفو أولًا ثم يهبط تدريجيًا، بينما يترسب البن المخلوط بمواد أثقل بسرعة أكبر.

رائحة البن ولونه يكشفان جودته

وأضافت أن فرك كمية صغيرة من البن بين الأصابع يساعد في تقييم جودته، موضحة أن الرائحة القوية والمميزة تعد مؤشرًا جيدًا، بينما قد تشير الرائحة الضعيفة أو الغريبة إلى وجود إضافات.

 كما لفتت إلى ضرورة تجانس لون البن وحجم حبيباته، لأن اختلاف اللون أو القوام قد يكون دليلًا على الغش.

الشراء من أماكن موثوقة هو الضمان الأفضل

وشددت استشاري سلامة الغذاء على أن أفضل وسيلة لتجنب شراء البن المغشوش هي الحصول عليه من أماكن موثوقة، مع ضرورة تجنب الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي، وقراءة بيانات المنتج والتأكد من اسم الشركة وتاريخ الصلاحية.

نصائح للحفاظ على جودة البن

ونصحت بحفظ البن في عبوة محكمة الغلق بعيدًا عن الرطوبة، مع إمكانية الاحتفاظ به داخل الثلاجة للحفاظ على جودته، مؤكدة أنه من الأفضل عدم شراء كميات كبيرة دفعة واحدة.

مدة صلاحية البن بعد الفتح

وأشارت إلى أن مدة صلاحية البن المغلق تتراوح بين 12 و24 شهرًا، بينما يُفضل استهلاك العبوة بعد فتحها خلال فترة تتراوح بين 4 و8 أسابيع للحفاظ على النكهة والجودة.

وأكدت الدكتورة مي تاج الدين أن اتباع هذه الإرشادات يساعد المستهلك على تقليل فرص التعرض لغش البن، والاستمتاع بمنتج آمن يحافظ على جودته ونكهته الأصلية.

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