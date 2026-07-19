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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شاهد مباراة الأرجنتين وإسبانيا اليوم.. تردد القنوات المفتوحة مجاناً

مباراة الارجنتين واسبانيا
مباراة الارجنتين واسبانيا
رشا عوني

ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم، مشاهدة مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم2026 مساء اليوم، لتحديد بطل العالم في هذه النسخة التي حملت مفاجآت كبيرة، وشهدت ملحمة كروية بين العديد من المنتخبات، لتنجح إسبانيا والأرجنتين في الوصول إلى نهائي كأس العالم في ظل ترقب هائل للنتيجة النهائية .

ويُسدل الستار على تلك النسخة من كأس العالم مساء اليوم، 19 يوليو، حيث تُقام المباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وتحظى المباراة باهتمام عالمي كبير، في ظل الصراع المنتظر بين كوكبة من أبرز نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وعدد من نجوم المنتخب الإسباني، في مواجهة يتطلع خلالها كل طرف إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم.

موعد مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا بنهائي كأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، هو اليوم الأحد 19 يوليو 2026، على ملعب نيويورك/نيوجيرسي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

 

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى

 

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الأولى الرياضية: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة قناه الجزائرية الأرضية الأولى الرياضية: HD

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة إسبانيا والأرجنتين بث مباشر اليوم


1- الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم.

2- إدخال الرقم السري الافتراضي: 0000 أو حسب جهازك.

3- التوجه إلى إعدادات فك التشفير وإدخال كود الشفرة: 110000000000 أو الضغط على زر BISS وإدخال الكود 1100001100000000 ثم الضغط على موافق، بعدها ستفتح القناة بشكل تلقائي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسوف يتم بث نهائي المونديال عبر beIN SPORTS MAX.

وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 4 بتعليق عربي، بينما يأتي على beIN SPORTS MAX 5 بتعليق إنجليزي وbeIN SPORTS MAX 6 بتعليق فرنسي.

كما أنّ النهائي منقول عبر قناة beIN FIFA WORLD CUP المفتوحة مجانًا.

مونديال 2026.. موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا والقنوات الناقلة

4 معلقين على مباراة إسبانيا والأرجنتين

وأعلنت شبكة beIN SPORTS الناقلة للمباراة عن المعلقين على مباراة نهائي كأس العالم عبر قنواتها المختلفة،ليتيح الفرصة أمام المشاهدين للاستمتاع بأفضل صوت.

وجاء توزيع المعلقين كالتالي:

beIN SPORTS MAX 1: عصام الشوالي.
beIN SPORTS MAX 2: علي سعيد الكعبي.
beIN SPORTS MAX 3: حفيظ دراجي.
beIN SPORTS MAX 4: حسن العيدروس.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين اليوم 

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، باينا.

خط الهجوم: أويارزابال.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول (جوليانو سيميوني)، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

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