وزيرة الإسكان: الوزارة تولي اهتماما بالمتابعة الميدانية لمختلف المشروعات

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات البنية الأساسية والاستفادة منها، ورفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة الوزيرة اليوم، الأحد، لموقع تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل في القطاعات المختلفة بمدينة العبور الجديدة التي شملت أعمال التطوير والصيانة ورفع كفاءة المرافق، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالطرق، وموقف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة، إلى جانب تكثيف الحملات المختلفة، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة.

واطّلعت وزيرة الإسكان على تقرير عن الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الذي تضمن نتائج جولة للمهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة ومسئولي الجهاز، لمتابعة أعمال ربط الطريق R4 بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، ومتابعة المراحل النهائية للأعمال بالميدان الرئيسي بالحي السابع والثلاثين، فضلًا عن متابعة توريد كابلات الكهرباء الخاصة بمجاورات الأمل، تمهيدًا لاستكمال أعمال التغذية الكهربائية.

كما تابعت أعمال تنفيذ بوابة المدخل الشرقي لمدينة العبور الجديدة التي تمثل الواجهة الحضارية للمدينة، إلى جانب أعمال البنية الأساسية والمرافق بالحي التاسع عشر بمنطقة الطلائع سابقًا والشريط الخدمي، حيث جرى تنفيذ أعمال الطرق والتمهيد بمجاورة "G وH"، ومدخل المدينة من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، بالإضافة إلى أعمال شبكات المرافق، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا للإعلان عن مواعيد تسليم الأراضي بالمناطق المستهدفة للمواطنين.

وفيما يتعلق بملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الاجتماع الذي عقده المهندس محمود مراد، بحضور نواب ومسئولي الجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض جاهزية الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وإجراء القرعات المقبلة، مع التأكيد على سرعة إنهاء الملفات المستوفاة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات.

كما استعرض التقرير ما قام به جهاز العبور الجديدة من أعمال النظافة والصيانة والزراعة بمختلف أنحاء المدينة، حيث تم تنفيذ حملات لرفع المخلفات من المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة بأحياء الحرية والنزهة والطابع الحديث، إلى جانب مواصلة تنفيذ أعمال الرش لمكافحة الحشرات الطائرة بالحي الرابع عشر ضمن البرنامج الدوري، واستمرار أعمال تطهير وصيانة مطابق الصرف الصحي وبالوعات تصريف مياه الأمطار بمنطقة “سكن مصر” وأحياء الزهور والمجد.

كما تضمن التقرير استعراض أعمال الصيانة الدورية لخزان التكديس بالمدينة الذي تبلغ سعته 10 آلاف متر مكعب، حيث شملت الأعمال صيانة عنبر التشغيل العلوي، وإجراء الصيانة الدورية للضواغط، بما يضمن استدامة تشغيل منظومة مياه الشرب بكفاءة واستقرار، إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي بحيي المجد والنزهة، وأعمال تنسيق المواقع والزراعة بالجزيرة الوسطى والميادين الرئيسية، وصيانة المسطحات الخضراء، وتقليم أشجار النخيل، وأعمال الري والنظافة.

وشمل التقرير أيضًا استعراض نتائج تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي الكرامة، إلى جانب التصدي للمخالفات البيئية، حيث تمكن الجهاز من ضبط ثلاث سيارات نقل أثناء إلقائها مخلفات بالطريق العام بمنطقة الأمل سابقًا، والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن ضبط عدد من المركبات المستخدمة في نبش المخلفات والتحفظ عليها.

وفي ختام التقرير، شددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار الجولات الميدانية اليومية بمختلف المدن الجديدة، ومواصلة تنفيذ برامج الصيانة الوقائية، ورفع كفاءة المرافق، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، مع تكثيف الحملات الرقابية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ويحقق مستهدفات التنمية العمرانية، ويواكب رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.