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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة إيمان البحر درويش: والدي حالته مستقرة ولا يفكر فى العودة للغناء حاليًا |خاص

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش
تقى الجيزاوي

كشفت ابنة الفنان إيمان البحر درويش تطورات حالته الصحية خلال الفترة الحالية، مؤكدة استقرار حالته، كما نفت وجود أي نية لعودته إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقالت ابنة إيمان البحر درويش في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: أن الحالة الصحية لوالدها حاليا تشهد استقرارا كبيرًا وانه يتواجد فى منزله . 

ونفت ابنة الفنان ما تردد مؤخرًا بشأن وجود عودة فنية له أو دراسة المشاركة في أعمال جديدة، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء.

إيمان البحر درويش 

يعد إيمان البحر درويش واحدًا من أبرز المطربين الذين قدموا أعمالًا غنائية مميزة خلال مشواره الفني، حيث قدم عددًا كبيرًا من الأغاني والألبومات التي حققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور. ومن أبرز ألبوماته الغنائية: «نفسي»، و«شمس ودفا»، و«لحظة»، و«المسحراتي»، و«إحساس بريء»، و«أنتِ وأنا»، و«طير في السما»، و«يا وابور يا مولع»، إلى جانب عدد من الأغاني التي ارتبطت باسمه على مدار سنوات. 

أعمال ايمان البحر درويش 

كما خاض إيمان البحر درويش تجربة التمثيل من خلال عدد من الأعمال السينمائية، من بينها أفلام «تزوير في أوراق رسمية»، و«لقاء في شهر العسل»، و«طير في السما»، و«زمن الممنوع». وخلال الفترة الماضية، ابتعد الفنان عن الظهور الإعلامي والفني، خاصة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها. 
 

إيمان البحر درويش الحالة الصحية لإيمان البحر درويش أعمال ايمان البحر درويش

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