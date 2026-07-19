الأمين العام لصندوق تطوير التعليم: البكالوريا المصرية والتكنولوجية تساعدان الطلاب على اختيار التخصص المناسب

أكدت رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن الصندوق يمثل أحد الكيانات الرئيسية المعنية بتطوير منظومة التعليم، من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.

وقالت شرف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر فضائية «مودرن MTI»، إن نظامي البكالوريا المصرية والبكالوريا التكنولوجية سيسهمان في مساعدة الطلاب على التعرف إلى التخصصات التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم، بما ينعكس على اختيارهم للمسار الجامعي المناسب.

يعزز فرص نجاحهم

وأضافت أن المنظومة الجديدة تتضمن اختبارات لقياس مهارات التفكير، والاستعداد الدراسي، والميول والاتجاهات، بهدف دعم الطلاب في اتخاذ قرارات تعليمية أكثر دقة، بما يعزز فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني مستقبلًا.