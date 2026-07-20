1600 بحث علمي دولي.. جامعة الجلالة تستعرض حصاد 6 سنوات من الإنجازات

نظمت جامعة الجلالة مؤتمرًا صحفيًا موسعًا برعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، وبمشاركة عدد من قياداتها، لاستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها قبل ست سنوات، إلى جانب الإعلان عن ملامح خطتها الاستراتيجية للفترة المقبلة.

وخلال المؤتمر، استعرض الدكتور محمد الشناوي رحلة الجامعة منذ انطلاقها، مؤكدًا نجاحها في ترسيخ مكانتها كواحدة من الجامعات الأهلية الذكية الرائدة، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة وفق أحدث النظم العالمية، واعتماد برامج أكاديمية بينية تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، وتوسيع التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن عدد الطلاب ارتفع من نحو 1,150 طالبًا عند افتتاح الجامعة إلى أكثر من 16 ألف طالب حاليًا، فيما تضم الجامعة 46 برنامجًا أكاديميًا في مختلف التخصصات، مدعومة بأحدث المعامل والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى أكثر من 90 اتفاقية وشراكة مع جامعات ومؤسسات دولية، بما يتيح للطلاب فرصًا للتبادل الأكاديمي والحصول على درجات علمية مشتركة.

وأشار إلى أن جامعة الجلالة حققت تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية، حيث ظهرت ضمن عدد من التصنيفات العالمية المرموقة، كما تقدمت في تصنيف Times Higher Education Impact Rankings 2026، وتم إدراجها ضمن جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، فضلًا عن تميزها في العديد من المؤشرات البحثية والعلمية، بما يعكس جودة منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

وفي مجال البحث العلمي، أكد الدكتور محمد الشناوي أن الجامعة نجحت في نشر أكثر من 1,600 بحث علمي دولي محكم، مع استمرار دعم الباحثين والمبتكرين، وتنفيذ مشروعات بحثية ممولة محليًا ودوليًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في الشراكات الدولية، وإطلاق برامج أكاديمية جديدة تواكب احتياجات المستقبل، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير الخدمات الطلابية، بما يوفر تجربة جامعية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية. كما أعلن عن بدء الدراسة ببرنامج إدارة الأعمال (إدارة الأعمال الرياضية)، والذي يمنح شهادة مزدوجة من جامعة ولاية أريزونا وجامعة الجلالة.

وقال رئيس الجامعة إن ما حققته جامعة الجلالة خلال ست سنوات يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء جامعات ذكية قادرة على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل بداية لمسيرة أكبر تستهدف تعزيز التعاون الدولي، وتطوير البرامج الأكاديمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وفي إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية، حصلت جامعة الجلالة، كأول جامعة أهلية خلال عام 2026، على عدد من شهادات الأيزو الدولية في نظم الإدارة والجودة، بما يعكس نجاحها في تطبيق منظومة متكاملة تعتمد على الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وإدارة المخاطر، والتخطيط الاستراتيجي، وقياس الأداء المؤسسي، والتحسين المستمر، بما يدعم مكانتها بين الجامعات الإقليمية والدولية ويعزز فرص حصولها على المزيد من الاعتمادات العالمية.