الميكروباص سقط من الأعلى.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 21 فى تصادم سيارتين على الطريق الحر

شهد طريق شبرا - بنها الحر حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، بعدما وقع تصادم عنيف بين سيارتين، ما استدعى استنفارًا واسعًا من الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات، ورفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 21 فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الحر

تفاصيل حادث شبرا بنها الحر

أسفر حادث التصادم بين سيارة ميني باص وأخرى ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 21 آخرين، بعدما أدى عنف التصادم إلى سقوط الميكروباص من أعلى الطريق، في مشهد مأساوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، و انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثامين الضحايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعادة تسيير الحركة المرورية

ودفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، بعد توقفها لفترة نتيجة الحادث، بينما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لكشف أسباب وملابسات التصادم.

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 21 فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الحر

استقرار الحالة الصحية للمصابين

وفي إطار متابعة الحالة الصحية للمصابين، كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية أنه تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، حيث يخضعون للفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وسط متابعة مستمرة من الفرق الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف المصدر أن 14 مصابًا آخرين تم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفى، مع استمرار المتابعة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية.