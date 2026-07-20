أجندة أسبوعية بفعاليات الاحتفال بثورة 23 يوليو .. تفاصيل

أكد محمد ناصف، مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للشؤون الفنية والثقافية، أن الهيئة أعدت برنامجًا متكاملًا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، بالتنسيق مع الأقاليم الثقافية الستة والإدارات المركزية، بما يعكس أهمية المناسبة الوطنية ويعزز الوعي بتاريخها.

وأوضح ناصف، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفعاليات تُنفذ عبر نحو 590 موقعًا ثقافيًا على مستوى الجمهورية، وتشمل صالونات ثقافية وندوات وعروضًا فنية وأنشطة متنوعة تُبرز قيم الثورة ودورها في مسيرة الدولة المصرية.

وأضاف أن مبادرة "شارع الفن" تُقام في القاهرة وعدد من المحافظات، بهدف تقديم الفنون مباشرة للجمهور في الميادين والأماكن العامة، بما يحقق رسالة الهيئة في نشر الثقافة وإتاحتها لجميع المواطنين في مختلف أنحاء مصر.