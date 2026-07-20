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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع صادرات الصين من زيت الوقود 55% في يونيو إلى أعلى مستوى خلال 2026

صادرات الصين
صادرات الصين
أ ش أ

ارتفعت صادرات الصين من زيت الوقود، المستخدم بشكل رئيسي في تموين السفن، بنسبة 55% على أساس شهري في يونيو الماضي، لتصل إلى 2.73 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى تسجله خلال عام 2026 حتى الآن، كما زادت بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ودفعت الزيادة إجمالي صادرات البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 10.87 مليون طن، بارتفاع 7.7% على أساس سنوي.

ويرجع ارتفاع الصادرات إلى انخفاض أسعار زيت الوقود البحري منخفض الكبريت في الموانئ الصينية الرئيسية، ما شجع على زيادة الطلب على تموين السفن، خصوصًا في النصف الثاني من يونيو الماضي، حيث إن الأسعار في مينائي "تشوشان" و"شنجهاي" أقل بنحو 50 دولارًا للطن مقارنة بالأسعار في سنغافورة، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتموين السفن بالوقود في آسيا.

في المقابل، تعافت واردات الصين من زيت الوقود في يونيو الماضي بعد تراجعها إلى مستوى قياسي منخفض في مايو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 76% على أساس شهري إلى نحو 983 ألف طن، لكنها ظلت أقل بنسبة 30% عن مستواها في يونيو من العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، ظل طلب المصافي على زيت الوقود كمادة خام ضعيفًا، مع تفضيلها استخدام النفط الخام الأرخص، ما أدى إلى انخفاض واردات زيت الوقود خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 3.6% على أساس سنوي إلى 9.39 مليون طن.

صادرات الصين زيت الوقود تموين السفن

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