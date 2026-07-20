فريق طبي بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان ينقذ طفلًا ابتلع عملة معدنية

نجح فريق طبي بمستشفى المسلة التخصصي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد وصوله إلى قسم الطوارئ إثر ابتلاعه عملة معدنية استقرت أسفل العضلة العاصرة العلوية للمريء، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأوضح فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، في بيان اليوم /الاثنين/، أنه تم تقييم الحالة على الفور، وإجراء منظار للجهاز الهضمي العلوي، واستخراج العملة المعدنية بنجاح باستخدام المنظار وملقط طبي مخصص، دون حدوث أي مضاعفات، مع استقرار الحالة الصحية للطفل عقب التدخل.

وأكد رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة بأسوان الدكتور محمد نشأت أن نجاح الفريق الطبي يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة، وكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات علاجية وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأشار إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، على دعم المستشفيات التابعة لها بأحدث الإمكانات الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

ويُذكر أن مستشفى المسلة التخصصي تُعد من أبرز الصروح الطبية بمحافظة أسوان، بطاقة استيعابية تبلغ 114 سريرًا، وتضم عددًا من الأقسام والتخصصات الطبية، إلى جانب أكبر وحدة للغسيل الكلوي وأحدث وحدة لمناظير الجهاز الهضمي بالمحافظة.