قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم الفن ينعون الموسيقار الكبير هاني شنودة
الرئيس السيسي: حريصون على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود
رسائل وداع هاني شنودة.. نجوم الفن والثقافة ينعونه بكلمات مؤثرة
تصعيد أمني بالجنوب وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت
مصطفى شوبير يحجز مكانه بين نجوم العالم في التشكيل المثالي لمونديال 2026
بعد تحرك النواب.. كيف واجه القانون جرائم إنشاء الحسابات الوهمية؟
تأمين صحي واجتماعي وراتب 15 ألف جنيه.. تفاصيل التقديم لوظائف بشركة شعاع لقراءة عدادات الكهرباء
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
أداروا ظهورهم للبطل.. صحيفة إسبانية تصف تصرف الأرجنتين بـ"القبيح"
غدًا.. عزاء الموسيقار هاني شنودة في كنيسة المرعشلي بالزمالك
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
من الإيجار إلى التمليك.. كيف يحصل الشباب وحديثو الزواج على شقة الإسكان الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان ينقذ طفلًا ابتلع عملة معدنية

فريق طبي
فريق طبي
أ ش أ

نجح فريق طبي بمستشفى المسلة التخصصي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد وصوله إلى قسم الطوارئ إثر ابتلاعه عملة معدنية استقرت أسفل العضلة العاصرة العلوية للمريء، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأوضح فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، في بيان اليوم /الاثنين/، أنه تم تقييم الحالة على الفور، وإجراء منظار للجهاز الهضمي العلوي، واستخراج العملة المعدنية بنجاح باستخدام المنظار وملقط طبي مخصص، دون حدوث أي مضاعفات، مع استقرار الحالة الصحية للطفل عقب التدخل.

وأكد رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة بأسوان الدكتور محمد نشأت أن نجاح الفريق الطبي يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة، وكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات علاجية وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأشار إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، على دعم المستشفيات التابعة لها بأحدث الإمكانات الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

ويُذكر أن مستشفى المسلة التخصصي تُعد من أبرز الصروح الطبية بمحافظة أسوان، بطاقة استيعابية تبلغ 114 سريرًا، وتضم عددًا من الأقسام والتخصصات الطبية، إلى جانب أكبر وحدة للغسيل الكلوي وأحدث وحدة لمناظير الجهاز الهضمي بالمحافظة.

فريق طبي مستشفى المسلة التخصصي محافظة أسوان المنظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

المتهمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى 5 دراجات نارية بكفر الشيخ

محكمة

تأييد حبس مستريح السيارات 3 سنوات في قضايا شيكات بالقاهرة الجديدة

المتهمين

القبض على المتهم بإتلاف إطارات سيارة طليقته بالفيوم

بالصور

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد