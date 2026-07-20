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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحت رعاية رئيس هيئة قناة السويس.. "التمساح لبناء السفن" توقع اتفاق تعاون استراتيجي للتوسع في السوق الكيني

خلال الاتفاقية
خلال الاتفاقية
الإسماعيلية انجي هيبة

 وقّعت شركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، إطارًا للتفويض والتعاون الاستراتيجي مع شركة TUNASCO INSAAT A.Ş، لتكون ممثلًا استراتيجيًا محليًا وحصريًا للشركة في جمهورية كينيا، في إطار توجيهات معالي الفريق رئيس هيئة قناة السويس، لتعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية.

ويستهدف الاتفاق استكشاف وتطوير فرص تعاون جديدة في مجالات بناء وإصلاح السفن، والهندسة البحرية، والخدمات البحرية واللوجستية، وتطوير الموانئ والبنية التحتية البحرية، والتدريب البحري، إلى جانب عدد من الأنشطة المرتبطة بالصناعة البحرية، بما يسهم في تعزيز تواجد شركة التمساح داخل السوق الكيني ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في منطقة شرق أفريقيا.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شركة التمساح لبناء السفن الهادفة إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وزيادة قدرتها التنافسية، والاستفادة من خبراتها الفنية والهندسية في النفاذ إلى أسواق جديدة، بما يعكس المكانة المتنامية للصناعة البحرية المصرية وقدرتها على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم خطط التوسع الخارجي للشركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكينيا في قطاع الصناعات والخدمات البحرية، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو تعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية وتوسيع نطاق التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

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