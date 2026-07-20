إدراج مزلقان السعيدية بفايد الإسماعيلية ضمن أولويات خطة التطوير لحماية المواطنين

أوفدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجنة هندسية وفنية لمعاينة مزلقان السعيدية بقرية أبو سلطان، استجابةً للطلب الذي تقدم به النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية، إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن تدعيم المزلقان بوسائل الأمان الحديثة حفاظًا على أرواح المواطنين، في خطوة تعكس الاستجابة السريعة لمطالب أهالي مركز ومدينة فايد.

وضمت اللجنة المهندسة هبة الله سعد الدين، مدير إدارة إشارات الإسماعيلية، والمهندس أحمد أسامة ثروت، رئيس قسم هندسة السكة بالإسماعيلية، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيما حضر المعاينة من مكتب النائب سيد عبد الجليل كل من أحمد سعيد هيبة ومعروف أبو سليم.

وأجرت اللجنة معاينة ميدانية شاملة للمزلقان، شملت فحص الموقع ودراسة الاحتياجات الفنية اللازمة لتأمينه، تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير وفق أحدث معايير السلامة.

وأسفرت المعاينة عن إقرار اللجنة رسميًا إدراج مزلقان السعيدية ضمن المرحلة الثانية لخطة تطوير المزلقانات، مع منحه أولوية أولى في التنفيذ، بما يشمل تركيب إشارات ضوئية حديثة وأجراس إنذار لرفع مستوى الأمان وتقليل مخاطر الحوادث.

وأكدت هذه الخطوة حرص الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين، وتعزيز إجراءات السلامة على مزلقانات السكك الحديدية، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويحد من الحوادث، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية.