وزير الزراعة يفتتح معرض مركز البحوث الزراعية الثاني

افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق معرض مركز البحوث الزراعية الثاني، والذي يقام على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والذي ينظمه مركز البحوث الزراعية.

وتفقد الوزير أجنحة المعرض المختلفة، حيث تشارك فيه 75 شركة محلية ودولية، إلى جانب عدد من المعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، والمنظمات الاقيلمية والدولية المعنية، حيث يعرض المشاركون أحدث المعدات والتقنيات الزراعية الحديثة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

واستمع، خلال جولته، إلى شرح تفصيلي من العارضين وممثلي الشركات المشاركة، والمعاهد والمعامل البحثية المتخصصة، حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي والابتكارات المرتبطة بالزراعة العضوية والأسمدة والمبيدات والميكنة والالات الزراعية.

وأكد فاروق أهمية هذا المعرض في تعزيز التواصل بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات السوق.. مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض على هامش المؤتمر الدولي يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء والمستثمرين، والاطلاع على أحدث التجارب العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وزيادة قدرتها التنافسية.