جامعة القاهرة تهنئ الطالب هادي حسين لحصوله على الميدالية الفضية ببطولة أوروبا المفتوحة للجودو

قدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة خالص التهنئة إلى الطالب هادي حسين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بمناسبة فوزه بالميدالية الفضية في بطولة أوروبا المفتوحة للجودو، في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل إنجازاته المتميزة، ويؤكد مكانته بين أبرز لاعبي الجودو المصريين على الساحة الدولية.

وقال عبدالصادق - في بيان - "إن ن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمسيرة حافلة بالنجاحات، حيث سبق لهادي حسين أن توج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس أفريقيا المفتوحة للكبار، والميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا عام 2022، كما حصل على الميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية للشباب بتونس عام 2023، وشارك في بطولة كأس العالم للشباب بالإكوادور عام 2022، بما يعكس ما يتمتع به من موهبة كبيرة وإصرار على مواصلة الإنجاز ورفع اسم مصر وجامعة القاهرة في مختلف المحافل الرياضية".

وأضاف: "نفخر في جامعة القاهرة بكل طالب يحقق إنجازًا يرفع اسم مصر والجامعة في المحافل الدولية، ونؤمن بأن الرياضة الجامعية تمثل أحد المسارات الأساسية لبناء الشخصية المتكاملة، إلى جانب التفوق العلمي، بما تغرسه من قيم الانضباط والالتزام والعمل الجماعي والإصرار على النجاح. وما يحققه هادي حسين يجسد هذه القيم، ويؤكد أن شباب جامعة القاهرة قادرون على المنافسة والتميز في مختلف المجالات".

وأكد تواصل دعم الجامعة لطلابها الموهوبين، وتوفير البيئة التي تمكنهم من التوفيق بين الدراسة الجامعية وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، انطلاقًا من رسالتها في إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جهته، أعرب الدكتور ممدوح إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه الطالب هادي حسين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به طلاب الكلية من طموح وقدرة على التميز، ليس فقط في المجال الأكاديمي، وإنما في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية.