الأردن وإسبانيا توقعان اتفاقية بـ765 ألف يورو للتحول الرقمي بقطاع المياه

وقّعت وزارة المياه والري الأردنية اتفاقية مع إسبانيا لتمويل مشروع خدمات الاستشارات للتحول الرقمي في قطاع المياه بقيمة 765 ألف يورو، بتمويل من مؤسسة ضمان القروض الإسبانية (FIEM).

ويهدف المشروع إلى تقييم الأنظمة التشغيلية في عدد من محافظات الأردن، ووضع حلول رقمية ذكية لتحسين إدارة المياه، تشمل الاستدامة، إدارة الطاقة، الحوكمة، الأمن السيبراني، وتقليل المخاطر الرقمية.

وقال وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود "إن المشروع سيوفر بيانات تشغيلية لحظية عن النظام المائي، ويدعم التحكم عن بُعد بمصادر المياه والشبكات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، خفض فاقد المياه، تحسين خدمات المشتركين، وتقليل الأعطال".

ومن جهته، أكد السفير الإسباني لدى الأردن خوسيه لويس باردو كويرردو أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الأردن لمواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز الإدارة الرقمية للموارد المائية.