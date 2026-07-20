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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية البحرينية تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة و استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية

الخارجية البحرينية تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة و استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية
الخارجية البحرينية تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة و استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية
أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانتها واستنكارها بشدة الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديدٍ مباشرٍ لحياة المدنيين الآمنين، وخرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).
وأدانت الوزارة -في بيان، اليوم /الاثنين/، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- عن إدانتها بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، وما يمثله ذلك من تهديدٍ خطيرٍ لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاكٍ صريحٍ لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، معتبرة ذلك خرقا جسيما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية، مؤكدةً حق مملكة البحرين الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مثمنةً عاليًا كفاءة الدفاعات الجوية لقوة دفاع البحرين وجاهزيتها العالية في التصدي الحاسم للاعتداءات الإيرانية الغادرة.
وجددت الوزارة التأكيد على دعوة بلادها للمجتمعَ الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته كاملةً واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي الآثم وغير المبرر، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة، إلى جانب تحميلها المسؤولية القانونية والمادية كاملةً بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يُسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وزارة الخارجية البحرينية الاعتداءات الإيرانية المنشآت المدنية والحيوية الطائرات المسيّرة

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