القبض على المتهم بإرتكاب أفعال خادشة للحياء داخل أتوبيس بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بأفعال خادشة للحياء العام حال استقلالها سيارة "أتوبيس" بأسيوط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بأفعال خادشة للحياء العام حال استقلالها أتوبيس "نقل عام" بالمقعد المجاور له بدائرة القسم ومحاولته التحرش بها.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.