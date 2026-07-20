وزير الخارجية اليوناني يجري محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي في سول

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أجرى وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية -في منشور عبر حسابها عبر منصة إكس- "بمناسبة احتفال البلدين بمرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية، أكد وزيرا خارجية البلدين مجددا متانة شراكتهما والتزامهما المشترك بتعميق التعاون الثنائي".

ويزور جيرابيتريتيس، العاصمة الكورية الجنوبية سول يومي الاثنين والثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين كوريين جنوبيين، وحضور مراسم تكريم الجنود اليونانيين الذين سقطوا خلال الحرب الكورية.

ويوم غد الثلاثاء، سيزور جيرابيتريتيس النصب التذكاري للحرب الكورية في سول، حيث سيضع إكليلاًمن الزهور خلال مراسم رسمية لإحياء ذكرى الجنود اليونانيين الذين استشهدوا أثناء خدمتهم في الحرب الكورية.