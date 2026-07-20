ارتفاع أرباح السندات الأمريكية وسط ترقب وال ستريت للتوترات في الشرق الأوسط

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً اليوم، حيث يتابع المستثمرون في وول ستريت عن كثب تطورات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف الأسواق من أن تؤدي أي اضطرابات في إمدادات النفط إلى ارتفاع أسعار الوقود، مما قد يعزز الضغوط التضخمية مجدداً.

ويُخشى أن تدفع هذه الضغوط مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم، وهو ما ينعكس صعوداً على عوائد السندات.

ورغم أن الأزمات الجيوسياسية عادة ما تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل السندات (مما يخفض عوائدها)، إلا أن مخاطر التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة طغت على الموقف، ليبقي المتعاملون عينهم على تطورات الأحداث ومؤشرات التضخم القادمة.

