رئيس الوزراء البريطاني الجديد يتعهد باستعادة الصناعة وتخفيف أعباء المعيشة

تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنهام، في خطابه الأول اليوم /الاثنين/ بالعمل بدءا من الغد على وضع خطط جديدة تهدف إلى تخفيف أعباء تكاليف المعيشة عن كاهل المواطنين.

وأكد بورنهام -في خطابه، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- أنه سيعمل على بناء اقتصاد جديد واستعادة الصناعة البريطانية، مضيفا أنه سيقدم خلال العام الجاري خطة تمتد لعشر سنوات تجسد رؤيته للبلاد.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بأن يوجه الحكومة الجديدة لتبني القيم والمعايير السليمة، وأن تكون مصلحة ورعاية المواطنين في القلب من كافة قراراته، وأن يبذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق ذلك، مشددا على أن استعادة الاستقرار هو التحدي الحالي أمام الحكومة.

وصرح بيرنهام بأن أول توجيهات سيصدرها بصفته رئيسًا للوزراء ستكون القضاء على ظاهرة التشرد، مضيفُأ "سنساعد الناس على عيش حياة كريمة، من خلال بناء دولة أكثر توفيرًا للحماية، والاستثمار في نجاح الأفراد بدلاً من دفع ثمن فشلهم".

واختتم آندي بيرنهام خطابه بالدعوة إلى الوحدة وإعادة الأمل إلى بريطانيا.