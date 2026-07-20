ضبط طن وربع لحوم ودواجن فاسدة بشبرا الخيمة

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، طنًا وربعًا من اللحوم والدواجن والمنتجات الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية مكبرة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.



وترأس الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة هيئة سلامة الغذاء بالقليوبية، والمهندس سيف شهاب، والدكتورة منار ياسين، والدكتور عفيفي إبراهيم مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور محمد رفعت.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محال بيع الدواجن يقوم بحقن الدواجن بالمياه عقب ذبحها بهدف زيادة وزنها والتلاعب بخصائصها الطبيعية، وهي ممارسة قد تؤدي إلى تلف الأنسجة ونمو البكتيريا وتغير الخواص الفيزيائية للحوم، فضلًا عن خداع المستهلك وإخفاء عيوب الدواجن غير الصالحة.



كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن تابع لأحد المطاعم بداخله لحوم ودواجن متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط دهون وكبدة متغيرة الخواص داخل أحد الهايبرات.

وقدرت إجمالي المضبوطات بنحو طن وربع من اللحوم والدواجن والمنتجات الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.