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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موجات الحر والنينيو تهددان الأسواق العالمية .. تحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

حذر خبراء اقتصاد واستراتيجيو أسواق السلع من أن الأسواق العالمية لا تعكس حتى الآن الحجم الحقيقي لتأثيرات التغيرات المناخية، في ظل موجات الحر التي تضرب أوروبا وتزايد التوقعات بحدوث ظاهرة "إل نينيو" قوية خلال الأشهر المقبلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والمعادن.


ووفقا لتقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يُتوقع أن تتشكل ظاهرة "إل نينيو" القوية بين شهري يوليو وسبتمبر، وهي ظاهرة مناخية ترتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ، وتتسبب في موجات حر وجفاف وأمطار غزيرة وظواهر مناخية متطرفة حول العالم.


وأشار خبراء إلى أن التأثيرات المناخية ستختلف من قطاع إلى آخر، إذ قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة تراجع الإنتاج، بينما قد تنخفض أسعار سلع أخرى، مثل الغاز الطبيعي، إذا جاء فصل الشتاء أكثر دفئًا من المعتاد.


وتشهد أوروبا بالفعل موجات حر غير مسبوقة، حيث سجلت مناطق في بريطانيا درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية لأيام متواصلة، فيما تعرضت فرنسا لثلاث موجات حر منذ بداية العام، الأمر الذي أثر في عدد من الفعاليات العامة.


ويرى محللون أن القطاع الزراعي سيكون الأكثر تضررا، مع توقعات بانخفاض إنتاج محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة والأرز والبن والكاكاو والسكر، وهو ما قد يدفع أسعار الغذاء إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.


وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع أسعار السلع الزراعية خلال الأسابيع الأخيرة، فيما توقعت مؤسسات استثمارية أن يؤدي استمرار تأثير ظاهرة "إل نينيو" إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة ملحوظة بحلول عام 2027.


كما حذر خبراء من أن تداعيات التغير المناخي لن تقتصر على الزراعة، بل ستمتد إلى أسواق المعادن، خاصة النحاس والألومنيوم، نتيجة ارتفاع الطلب على المياه والطاقة اللازمة لعمليات الإنتاج، وهو ما قد ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من تقلبات الأسعار.


وأكد محللون أن أوروبا أصبحت تسجل ارتفاعًا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من بقية القارات، الأمر الذي يحول موجات الحر من ظاهرة موسمية إلى تحدٍ اقتصادي طويل الأمد قد يؤثر في الزراعة والصناعة والأسواق المالية العالمية.

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