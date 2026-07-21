جامعة العاصمة تطرح برنامج الماجستير المهني في تخطيط وتقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية

في خطوة تعكس توجه جامعة العاصمة نحو إعداد كوادر مهنية تمتلك أدوات التخطيط والتطوير وصناعة القرار، أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير المهني في تخطيط وتقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027، وذلك ضمن برامج الدراسات العليا المهنية التي تستهدف الارتقاء بالكفاءة العلمية والعملية للعاملين في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية.

ويمثل البرنامج فرصة متميزة للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية، من خلال دراسة متخصصة تجمع بين الأسس العلمية والتطبيقات العملية الحديثة، بما يؤهل الدارسين لإعداد الخطط الاجتماعية، وتقييم البرامج والمشروعات التنموية، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في مجالات الرعاية والتنمية، وفق أحدث الممارسات المهنية.

ويُقبل بالبرنامج الحاصلون على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات أو المعاهد العلمية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، كما يستهدف العاملين بالأجهزة التخطيطية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الأولية والثانوية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية.

ويشترط للالتحاق اجتياز الاختبارات التي تجريها الكلية، سواء الشخصية أو التحريرية، للتأكد من جاهزية المتقدمين للدراسة، إلى جانب الالتزام بالضوابط الأكاديمية المنظمة للبرنامج.

وتبلغ مدة الدراسة ثلاثة فصول دراسية بإجمالي 36 ساعة معتمدة، بينما تُعقد الدراسة بنظام المحاضرات الإلكترونية (Online)، بما يتيح مرونة كبيرة للدارسين، خاصة العاملين، ويمنحهم الفرصة للجمع بين التطور الأكاديمي والاستمرار في أداء مهامهم الوظيفية.

ويأتي البرنامج في إطار رؤية جامعة العاصمة لتقديم برامج دراسات عليا مهنية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد متخصصين قادرين على قيادة مشروعات التنمية، وقياس أثر البرامج الاجتماعية، وصياغة حلول مبتكرة تدعم جهود التنمية المستدامة، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وبناء الكفاءات الوطنية المؤهلة.