إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

أطلقت صافرات الإنذار في الأردن، اليوم الإثنين لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في الوقت الذي شنت به إسرائيل هجوما على إيران.

وإطلاق صافرات الإنذار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع أي تطورات أمنية إقليمية.

ويأتي ذلك في ظل حالة من التوتر الإقليمي بين أمريكا وإيران وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على دول المنطقة، بينها الأردن الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يسمح باستخدام أجوائه لأي أعمال تهدد أمنه وسلامة مواطنيه.

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