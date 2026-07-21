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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الجلاش بالسجق.. وصفة سهلة بطعم شهي ومقرمش

جلاش بالبلوبيف
جلاش بالبلوبيف
ريهام قدري

يعد الجلاش بالسجق من الوصفات اللذيذة التي تجمع بين قرمشة الجلاش وحشوة السجق المتبلة، ويمكن تقديمه كوجبة غداء أو عشاء مع السلطة الخضراء.

المكونات:

لفة جلاش.

500 جرام سجق بلدي مقطع حلقات.

بصلة متوسطة مفرومة.

ثمرة فلفل ألوان أو أخضر مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري).

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة شطة حسب الرغبة.

ملح (إذا احتاج السجق).

½ كوب زبدة مذابة أو سمنة.

بيضة.

كوب حليب.


طريقة التحضير:

1. شوحي البصل في ملعقة زيت حتى يذبل، ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى ينضج.


2. أضيفي الفلفل ومعجون الطماطم والتوابل، واتركي الخليط على النار 5 دقائق، ثم ارفعيه واتركيه يبرد قليلًا.


3. ادهني صينية بالزبدة، ثم رصي نصف كمية الجلاش مع دهن كل ورقة بالقليل من الزبدة.


4. وزعي حشوة السجق بالتساوي، ثم غطيها بباقي أوراق الجلاش مع دهن كل طبقة.


5. اقطعي الجلاش إلى مربعات أو مثلثات.


6. اخفقي البيضة مع الحليب ورشة فلفل أسود، ثم اسكبي الخليط على الوجه.


7. اتركي الصينية 10 دقائق حتى يتشرب الجلاش الخليط.


8. اخبزيها في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.

اتركي الحشوة تبرد قبل وضعها داخل الجلاش حتى لا يصبح طريًا.

يمكن إضافة جبنة موزاريلا أو شيدر بين الحشوة لإعطاء مذاق أغنى وقوام مطاطي.

الجلاش بالسجق الجلاش لفة جلاش

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