لوكاس ديني يجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لعودته إلى "باريس سان جيرمان"

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدًا لعودته إلى نادي باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة، فإن المدافع البالغ من العمر 33 عامًا سيوقّع عقدًا يمتد ثلاثة مواسم حتى يونيو 2029، بينما سيحصل نادي أستون فيلا الإنجليزي على مقابل مالي يقل قليلًا عن 10 ملايين يورو، وفقًا للقيمة المنصوص عليها في الشرط التعاقدي الخاص باللاعب.

وبذلك، يعود لوكاس ديني إلى باريس بعد 10 سنوات من رحيله عن النادي، إذ سبق له الدفاع عن نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة بين 2013 و2016، قبل أن يخوض تجارب عدة أبرزها مع نادي برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب أعرب في أحاديث خلف الكواليس عن سعادته الكبيرة بالعودة، مؤكدًا أنه يشعر بأنه "عاد إلى المنزل".

ومن المنتظر أن يعلن نادي باريس سان جيرمان رسميًا عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.