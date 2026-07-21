قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يستهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية بقاعدة أمريكية بالأردن
بعد إسدال الستار على مونديال 2026.. أين جاءت مصر والمغرب وبقية العرب في الترتيب النهائي لكأس العالم؟
وزيرا الرياضة والتخطيط يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"
الكرة الذهبية تشتعل بعد مونديال 2026.. من يخطف تاج الأفضل في العالم؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
وزير الصحة: مصر تُحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان.. تراجع تاريخي في الوفيات والإصابات
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تداول فيديو الواقعة.. إجراءات حاسمة ضد سائق ميكروباص بموقف طهطا في سوهاج لاتهامه بالتعدي على بلوجر شهيرة
ذكرى انطلاق التلفزيون المصري.. من لحظة الميلاد إلى ذاكرة وطن لا تنطفىء
الولايات المتحدة تعلن إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران
الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
هل سنواجه أزمة طاقة بسبب الأحداث العالمية؟.. وزراء سابقون يعلقون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوكاس ديني يجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لعودته إلى "باريس سان جيرمان"

لوكاس ديني يجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لعودته إلى "باريس سان جيرمان"
لوكاس ديني يجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لعودته إلى "باريس سان جيرمان"
أ ش أ

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدًا لعودته إلى نادي باريس سان جيرمان.
وبحسب الصحيفة، فإن المدافع البالغ من العمر 33 عامًا سيوقّع عقدًا يمتد ثلاثة مواسم حتى يونيو 2029، بينما سيحصل نادي أستون فيلا الإنجليزي على مقابل مالي يقل قليلًا عن 10 ملايين يورو، وفقًا للقيمة المنصوص عليها في الشرط التعاقدي الخاص باللاعب.
وبذلك، يعود لوكاس ديني إلى باريس بعد 10 سنوات من رحيله عن النادي، إذ سبق له الدفاع عن نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة بين 2013 و2016، قبل أن يخوض تجارب عدة أبرزها مع نادي برشلونة الإسباني.
وأضافت الصحيفة أن اللاعب أعرب في أحاديث خلف الكواليس عن سعادته الكبيرة بالعودة، مؤكدًا أنه يشعر بأنه "عاد إلى المنزل".
ومن المنتظر أن يعلن نادي باريس سان جيرمان رسميًا عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

صحيفة لو باريزيان الفرنسية الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني الفحوصات الطبية نادي باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

المتهمة

تفاصيل حبس صانعة محتوى لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء في المقطم

المستشار وجدي عبد المنعم

مرافعة النيابة العامة في محاكمة 46 متهما بـ«خلية العجوزة الثانية».. السبت

المستشار وجدي عبد المنعم

سماع الشهود بمحاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان في مدينة نصر.. السبت

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد