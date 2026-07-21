تقارير ألمانية: سيدة تتهم مايكل أوليسي بالتخلي عن ابنته

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن أزمة جديدة تلاحق الدولي الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب بايرن ميونخ، بعد اتهامه من قبل سيدة ألمانية بعدم تحمل مسؤولياته تجاه طفلة قالت إنها ابنته.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن فاطمة زاونبريخر، البالغة من العمر 34 عامًا، أكدت أن علاقتها بأوليسي بدأت عام 2022 واستمرت قرابة عامين، قبل أن تنتهي، لافتة إلى أنها علمت بحملها بعد أسبوعين فقط من انتهاء العلاقة.

وبحسب الصحيفة، فإن السيدة أوضحت أن اختبار إثبات النسب أثبت أن أوليسي هو والد الطفلة، البالغة من العمر 20 شهرًا، مشيرة إلى أن اللاعب اعترف رسميًا بالأبوة، لكنه وفقًا لروايتها لم يلتق بابنته حتى الآن ولم يشارك في رعايتها.

وأضاف التقرير أن الأم اتهمت نجم المنتخب الفرنسي بعدم تقديم أي دعم مالي منذ ولادة الطفلة، رغم وجود مقترحات سابقة ناقشها محامو اللاعب تتعلق بترتيبات النفقة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مايكل أوليسي أو فريقه القانوني بشأن هذه الادعاءات، كما لم تُعلن أي جهة قضائية عن صدور حكم في القضية، التي لا تزال محل متابعة في وسائل الإعلام الألمانية.