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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شابين بإصابات خطيرة في جهينة بسوهاج.. وتحرك أمني لكشف الملابسات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز جهينة بمحافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة شابين بإصابات متفرقة، استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول مصابين إلى المستشفى إثر مشاجرة وقعت بدائرة مركز جهينة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لفحص الواقعة والوقوف على أسبابها وظروفها.

وبالفحص، تبين إصابة أ. ش. م، 20 عامًا، ويقيم بناحية نزة الحاجر، بجرح متهتك باليد اليمنى مع اشتباه قطع بالأوتار والأعصاب، إلى جانب كدمات متفرقة بالذراع واليد اليسرى، حيث قرر الفريق الطبي تحويله إلى أخصائي جراحة التجميل لاستكمال الفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، نظرًا لطبيعة الإصابة.

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة ش. م. ب، 57 عامًا، ويقيم بذات الناحية، بجرح قطعي بالساق اليمنى، وكدمة وتورم مع اشتباه كسر بالساق اليمنى، بالإضافة إلى كدمة بالفخذ الأيسر.

وكدمة أخرى بالساعد الأيسر مع اشتباه وجود كسر، وتم إخضاعه للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لتحديد حجم الإصابات وبدء خطة العلاج.

وأشارت التحريات والمعلومات الأولية إلى أن الإصابات جاءت نتيجة ادعاء تعدٍ بالضرب من آخرين خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسماع أقوال المصابين وشهود العيان، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع المشاجرة، وتحديد جميع أطرافها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما أُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق.

وكلفت وحدة المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة، وبيان ملابساتها ودوافعها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في الحادث.

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