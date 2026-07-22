انطلاق الجلسة العامة لـ"النواب" برئاسة المستشار هشام بدوي

انطلقت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة متخصصة تُعد مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي.

كما ينص المشروع على نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، إلى جانب تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع الاعتماد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما، وتشمل:

- التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة الفيروز البرية بشمال سيناء.

- التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة شمال طنطا البرية بدلتا النيل.

- التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط.

- التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار توجه الدولة نحو دعم منظومة التعليم المتخصص، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق الأمن الطاقي، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.