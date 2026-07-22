بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة البريد لتعزيز التحول الرقمي

وقع الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وسيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بروتوكولًا لتقديم الخدمات البريدية، بهدف التوسع في تقديم خدمات البريد المصري للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتيسير حصولهم على الخدمات المالية والبريدية من خلال قنوات حديثة وآمنة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات الجامعية، وذلك في إطار توجه جامعة الإسكندرية نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لمنسوبيها.

تفاصيل البروتوكول

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشئون التدويل وفروع الجامعات الدولية، والدكتور محمد معتز خميس، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور وائل المغلاني، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور مجدي عبد العظيم، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، إلى جانب مسؤولي القطاعات الإدارية بالجامعة.

كما حضر من الهيئة القومية للبريد إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس الإدارة للخدمات البريدية، وأبو العيون شحاتة، رئيس قطاع المبيعات، وحسن سباق، رئيس قطاع الأنشطة الداعمة، والدكتور اليماني جابر، رئيس قطاع غرب الدلتا، وعاطف البحيري، مدير عام مكتب نائب رئيس الهيئة، وياسر عبد المنعم، مدير عام منطقة بريد الإسكندرية.





وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن هذا التعاون يعكس توجه الجامعة نحو توسيع نطاق الخدمات الذكية، وتقديم حلول متكاملة تسهم في تحسين تجربة الطلاب والعاملين، مشيدًا بالطفرة التي شهدتها الهيئة القومية للبريد خلال السنوات الأخيرة في تطوير خدماتها وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما جعلها تقدم منظومة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية والرقمية، وأضاف أن الجامعة تتطلع إلى شراكة استراتيجية مثمرة مع الهيئة القومية للبريد، خاصة في ظل الإتفاق على إنشاء أول فرع بريد متكامل داخل جامعة الإسكندرية، بما يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها البريد المصري بسهولة وكفاءة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي، وتعزز جهود الجامعة في التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات.

كما أكد سيد طمان أن التعاون مع جامعة الإسكندرية، إحدى أعرق الجامعات المصرية، يمثل خطوة مهمة نحو تقديم حزمة متكاملة من الخدمات البريدية والمالية الرقمية، تسهم في تيسير الإجراءات على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأضاف أن الهيئة القومية للبريد تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في تقديم خدماتها داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، انطلاقًا من دورها في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم خدمات عصرية وآمنة تلبي احتياجات منسوبي جامعة الإسكندرية وتواكب متطلبات التطور التكنولوجي.

يتضمن البروتوكول إتاحة خدمة التصديق القنصلي لشهادات ومستخرجات الجامعة عبر مكاتب البريد، وتحصيل الرسوم الدراسية ورسوم الأنشطة الطلابية ورسوم طلاب الدراسات العليا، وتحصيل رسوم استخراج الشهادات والمستندات الجامعية، إلى جانب توصيل شهادات الخريجين إلى محل إقامتهم، وإمكانية تحويل مرتبات العاملين من خلال مكاتب البريد، فضلًا عن تقديم خدمات الشمول المالي والمحافظ الإلكترونية وغيرها من الخدمات الرقمية التي يقدمها البريد المصري.

كما يشمل البروتوكول تخصيص أول فرع بريد متكامل داخل الحرم الجامعي، وتركيب ماكينات الصراف الآلي (ATM) مستقبلًا، إلى جانب إتاحة خدمات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، بما يحقق مزيدًا من التيسير لمنسوبي الجامعة، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.