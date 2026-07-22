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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث رأس سدر ويوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة ومتابعة المصابين حتى التعافي

المحافظ خلال زيارته مستشفي شرم الشيخ
المحافظ خلال زيارته مستشفي شرم الشيخ
ايمن محمد

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابتين من الجنسية التركية اللتين جرى نقلهما إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، عقب إصابتهما في حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل على طريق رأس سدر - عيون موسى، بعد نقطة تحصيل الرسوم بمنطقة أبو صويرة، موجّهًا بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهما حتى تمام التعافي.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة، الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور أحمد عبد الحميد، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث تفقد مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابتين، واطلع على خطة العلاج، واستمع إلى شرح مفصل من الفريق الطبي بشأن حالتهما الصحية والإجراءات العلاجية المتبعة.

وأوضح الفريق الطبي أن إحدى المصابتين تعاني من كسور بعظام الوجه، بينما أُصيبت الأخرى بكسور في الفقرات العنقية، مؤكدًا أنهما تخضعان للرعاية الطبية المكثفة، مع متابعة دقيقة من الأطباء المتخصصين لضمان استقرار حالتهما واستكمال مراحل العلاج.

ووجّه محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعداد لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة للمصابتين، مع استمرار المتابعة الدورية لحالتهما حتى تماثلهما للشفاء.

كما كلّف المحافظ رئيس مدينة رأس سدر بمتابعة أوضاع باقي الذين يتلقون العلاج بمستشفى رأس سدر، والعمل على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بهم، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، مع إعداد تقارير دورية عن تطورات حالتهم الصحية، لضمان سرعة تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي يجريها محافظ جنوب سيناء للحوادث الطارئة، وحرصه على الاطمئنان بنفسه على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، والتأكد من توافر الرعاية الصحية اللازمة في مختلف مستشفيات المحافظة.

وكان حادث التصادم بين الأتوبيس السياحي وسيارة النقل قد وقع، الثلاثاء، على طريق رأس سدر - عيون موسى، بعد نقطة تحصيل الرسوم بمنطقة أبو صويرة، وأسفر عن إصابة 31 شخصًا، بينهم 26 سائحًا من الجنسية التركية، ومصاب واحد من الجنسية الأذربيجانية، و4 مصابين مصريين.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس سدر لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية، فيما تقرر تحويل المصابتين التركيتين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، نظرًا لاحتياجهما إلى رعاية طبية متخصصة، بينما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالة الصحية لباقي المصابين حتى تماثلهم للشفاء.

جنوب سيناء المحافظ زيارة المصابتين مستشفى شرم الشيخ

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