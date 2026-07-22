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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقليد جديد.. محافظ أسوان يشكر أولياء الأمور لتفوق أبنائهم فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تقليد جديد
تقليد جديد
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم الشكر لأولياء الأمور من العاملين بديوان عام المحافظة، وذلك تقديراً لنجاحهم فى تحقيق التوازن بين أداء واجباتهم الوظيفية بكفاءة وتميز، ورعاية أبنائهم حتى حققوا التفوق فى الشهادتين الإبتدائية والإعدادية.

جاء ذلك أثناء ترؤس المهندس عمرو لاشين لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

تقديرا للتفوق الدراسى والتوازن بين الواجبات الأسرية والوظيفية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذا التقليد الجديد يأتى إنطلاقاً من الإيمان بأهمية دعم النماذج المشرفة داخل الجهاز الإدارى، وتقديراً للعاملين الذين نجحوا فى الجمع بين الإلتزام بأداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأكمل، والقيام بدورهم الأسرى فى تربية أبنائهم ورعايتهم حتى حققوا التفوق الدراسى، موجهاً لهم الشكر والتقدير على هذا الإنجاز الذى يعكس قيم الإخلاص والمسئولية.

رسالة تحفيزية للعاملين

وأشار محافظ أسوان إلى أن تكريم أولياء الأمور يمثل رسالة تقدير لكل العاملين بالمحافظة، وحافزاً لمواصلة العطاء والتميز فى العمل، مع الإهتمام ببناء الأجيال القادمة، مؤكداً أن النجاح الحقيقى يتحقق من خلال تحقيق التوازن بين المسئوليات المهنية والأسرية، بما يسهم فى إعداد كوادر قادرة على خدمة الوطن والمشاركة فى مسيرة التنمية.

الإستثمار فى الإنسان أساس التنمية

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تحرص على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز، وتشجيع كل النماذج الإيجابية التى تسهم فى نشر قيم الإجتهاد والتفوق، بما يتماشى مع رؤية الدولة للإستثمار فى العنصر البشرى، وبناء مجتمع أكثر وعياً وإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة.

تؤكد محافظة أسوان إستمرارها فى تبنى المبادرات التى تعزز ثقافة التميز والتحفيز، وتكرم النماذج المشرفة من العاملين، بما يسهم فى ترسيخ قيم التفوق العلمى والإجتهاد، ودعم الأسرة المصرية كشريك رئيسى فى بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

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