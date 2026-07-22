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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بمنع تزويد مركبات التوك التوك غير المرخصة بالوقود

جولات ميدانية
جولات ميدانية
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة مستوى الإنضباط والوقوف على سير العمل بمختلف القطاعات، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحكام الرقابة على منظومة توزيع المواد البترولية ، والتصدى لكل صور المخالفات، وتحقيق الإنضباط بالشارع ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

إجراءات فورية ضد تموين "توك توك" غير مرخص

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ قيام إحدى محطات تعبئة المواد البترولية بتموين مركبة "توك توك" غير مرخصة، وعلى الفور استدعى المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه القائمين على عملية التموين بالمحطة.

فيما قامت الأجهزة المرورية بضبط واحتجاز مركبة "التوك توك" المخالفة، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الانضباط، مع إعطاء المحطة آخر تحذير، وفي حالة مخالفة التعليمات؛ سيتم إتخاذ إجراءات قانونية حازمة تصل إلى الغرامة والإغلاق.

إحكام الرقابة على منظومة الوقود

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المنظومة الجديدة، التي تم تطبيقها اعتبارًا من 1-7-2026، وتستهدف إحكام السيطرة على مركبات «التوك توك» وتنظيم عملية تموينها، مع تشديد الرقابة على توزيع الوقود، وخاصة السولار، ومنع تموين المركبات غير المرخصة، بعد منح مهلة سابقة لأصحابها لإنهاء إجراءات الترخيص وإصدار الكارت المزود بالكود الخاص بكل مركبة.

التصدي لمخالفات البناء

وفي سياق متصل، وجه المهندس عمرو لاشين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد المباني بطريق السادات، بعدما تبين قيام مالكه بإجراء أعمال تعلية دون الحصول على ترخيص رسمي، بما يمثل مخالفة صريحة لقانون البناء، مع قيامه بسرقة التيار الكهربائي ومخالفة القوانين ذات الصلة، مؤكدًا استمرار حملات المتابعة الميدانية للتصدي لكافة أشكال البناء المخالف، والحفاظ على النسق الحضاري.

الاستماع للمواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم

وحرص محافظ أسوان، خلال جولته، على الاستماع إلى مطالب وشكاوى عدد من المواطنين، موجهًا المسؤولين بسرعة فحصها والتعامل الفوري معها، ووضع الحلول العاجلة لها، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتعكس الجولات الميدانية اليومية نهجًا تنفيذيًا يقوم على المتابعة المباشرة، وتطبيق القانون بكل حسم، وإحكام الرقابة على الخدمات والمرافق، إلى جانب التفاعل المستمر مع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط، وتحسين جودة الخدمات، ودفع جهود التنمية الشاملة بمختلف أنحاء المحافظة.

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