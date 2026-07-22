نقابة المهندسين بأسوان تطلق مبادرة مصلحتك تهمنا لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المهندس خالد سعيد نقيب المهندسين الفرعية بأسوان ، والذى طلب مقابلة المحافظ لبحث إطلاق مبادرة "مصلحتك تهمنا" ، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ .

جاء ذلك فى ضوء توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

مبادرة لتقديم الدعم الهندسى للمواطنين

وخلال اللقاء إستعرض نقيب المهندسين تفاصيل المبادرة التى تستهدف تقديم الدعم الفنى والهندسى للمواطنين فى إعداد المستندات والملفات المطلوبة الخاصة بإجراءات التصالح فى مخالفات البناء، تمهيداً لرفعها إلى السلطة المختصة بالوحدات المحلية، وذلك مقابل أجر رمزى، من خلال تخصيص مكاتب هندسية بكل مركز ومدينة، على أن يتم الإعلان عن أماكنها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان والصفحة الرسمية لنقابة المهندسين .

جهود متنوعة

دعم المحافظة لإنجاح المبادرة

ورحب المهندس عمرو لاشين بهذه المبادرة، مؤكداً أنها تجسد الدور الوطنى والمجتمعى الذى تضطلع به نقابة المهندسين فى مساندة جهود الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة ستقدم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها فى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمة هندسية متميزة للمواطنين .

إشادة بدور المهندسين فى مسيرة التنمية

وأشاد المحافظ بالدور الحيوى الذى يقوم به المهندسون فى تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، ودعم جهود الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن نقابة المهندسين تُعد شريكاً أساسياً فى عملية البناء والتنمية، بما تمتلكه من خبرات وكفاءات تسهم فى تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم .



تعكس مبادرة "مصلحتك تهمنا" نموذجاً للتعاون المثمر بين محافظة أسوان ونقابة المهندسين، بما يسهم فى تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتقديم الدعم الفنى للمواطنين بأسلوب منظم وميسر، فى إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.