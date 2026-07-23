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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إليسا ووائل جسار يحييان ليلة استثنائية على مسرح أرينا ضمن فعاليات موسم جدة

إليسا ووائل جسار
إليسا ووائل جسار
تقى الجيزاوي

تستعد مدينة جدة لاستقبال واحدة من أبرز السهرات الغنائية خلال صيف 2026، حيث يلتقي النجمان إليسا ووائل جسار في حفل غنائي ضخم يقام يوم 31 يوليو على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

ويحمل الحفل طابعًا استثنائيًا، إذ تجدد إليسا لقاءها مع جمهور جدة، الذي اعتاد استقبالها بحفاوة كبيرة في كل زيارة، لتواصل بذلك علاقتها المميزة مع جمهورها في المملكة العربية السعودية، وتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء العربي.

ويشاركها إحياء الأمسية النجم اللبناني وائل جسار، الذي يتمتع بصوت دافئ وإحساس مرهف، في ليلة ينتظر أن تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل، من خلال تقديم باقة من أشهر الأغنيات التي حققت نجاحًا واسعًا وشكلت محطات بارزة في مسيرة كل منهما الفنية.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها النجمان، إلى جانب الأجواء الفنية المميزة التي تشتهر بها حفلات موسم جدة، والتي أصبحت وجهة لعشاق الموسيقى والغناء في المملكة والمنطقة.

وكانت تذاكر الحفل قد طُرحت مساء أمس الثلاثاء 22 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر منصة Webook، وسط اهتمام واسع من الجمهور الراغب في حضور الأمسية.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الفنية التي تنظمها شركة بنش مارك، والتي تواصل من خلالها استقطاب أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وتقديم تجارب ترفيهية متكاملة، بما يسهم في إثراء المشهد الفني بالمملكة، ويواكب مستهدفات قطاع الترفيه في تنظيم فعاليات عالمية تعزز مكانة جدة كإحدى أبرز الوجهات الإقليمية للحفلات والفعاليات الكبرى.

إليسا وائل جسار فعاليات موسم جدة

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