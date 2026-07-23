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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 48 .. إطلالات أثارت الجدل لـ إنجي المقدم

إنجي المقدم
إنجي المقدم
هاجر هانئ

يصادف اليوم الـ 23 يوليو عيد ميلاد الفنانة إنجي المقدم و التي أتمت عامها الـ 48، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على رشاقتها و جمالها.

إطلالات إنجي المقدم

تعتبر إنجي المقدم من النجمات و المشاهير اللاتي تخطف الأنظار بأناقتها و ذوقها الراقي في إختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال.

تحرص إنجي المقدم على اتباع احدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها مما يكشف عن ذوقها الراقي والأنيق كما تفضل التنوع و التجديد دائما.

تقوم إنجي المقدم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الحقائب و الأحذية الراقية و المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد إنجي المقدم على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

إنجي المقدم إطلالات إنجي المقدم صور إنجي المقدم

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