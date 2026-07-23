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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل حلى الليمون البارد لتحدي الحر

حلى الليمون البارد
حلى الليمون البارد
هاجر هانئ

حلى الليمون البارد من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك خلال فصل الصيف.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل حلى الليمون البارد، فيما يلي:

مقادير حلى الليمون البارد


● علبة حليب مكثف محلى

● علبة حليب مبخر

● 1/4 كوب عصير ليمون

● 2 باكيت بسكوت شاي

للوجه:
● شرائح ليمون
● بشر ليمون
● نعناع


طريقة تحضير حلي الليمون البارد

يخلط اللبن المبخر مع اللبن المحلى المكثف وعصير الليمون.

في بايركس ترص طبقات من البسكوت.

ثم تسقى بخليط الألبان والليمون.

يدخل الثلاجة ليتماسك.

يزين ويقدم.

حلي الليمون البارد طريقة تحضير حلي الليمون البارد مقادير حلي الليمون البارد

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