رئيس جامعة بنها يبحث مع رئيسة جامعة كانتربيري البريطانية تعزيز التعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الدكتورة كلير أوزان، رئيسة جامعة كانتربيري كرايست تشيرش البريطانية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وتوسيع مجالات الشراكة الدولية في التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كرم جودة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور حازم عليوة، عميد كلية بنها ووهان للدراسات العليا ومنسق الزيارة ومدير مكتب العلاقات الدولية، إلى جانب وكلاء كليتي التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.



ورحب الدكتور ناصر الجيزاوي بالوفد البريطاني، مؤكدًا حرص جامعة بنها على توسيع شراكاتها مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، ورفع كفاءة الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وشهد اللقاء مناقشة تعزيز برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، والتعاون في المشروعات البحثية، وتطوير البرامج الدراسية المشتركة بين الجامعتين.

كما أعلن رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة على اعتماد 12 برنامجًا أكاديميًا من كليتي التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي كبرامج مزدوجة مع جامعة كانتربيري كرايست تشيرش البريطانية، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادة تخرج مشتركة من الجامعتين، في خطوة تعكس جودة البرامج الأكاديمية بجامعة بنها وتعزز من فرص خريجيها في المنافسة بسوق العمل الدولي.



من جانبها، أعربت الدكتورة كلير أوزان عن سعادتها بزيارة جامعة بنها، مشيدة بما حققته من تطور في المجالات الأكاديمية والبحثية، ومؤكدة تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون وتنفيذ المزيد من البرامج المشتركة التي تحقق الاستفادة المتبادلة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



وأشار الجيزاوي إلى أن البرامج المعتمدة تشمل 7 برامج بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهي: أمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية، وعلوم الحاسب، والمعلوماتية الطبية، والشبكات وتكنولوجيا الهاتف المحمول، والذكاء الاصطناعي، ونظم معلومات الأعمال، والحسابات العلمية، بالإضافة إلى 5 برامج بكلية التجارة، وهي: المحاسبة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، ونظم المعلومات، والإحصاء.



وأكد أن أوائل هذه البرامج سيحصلون على منح دراسية لاستكمال الدراسات العليا بجامعة كانتربيري كرايست تشيرش البريطانية، بما يعزز فرصهم الأكاديمية والمهنية على المستوى الدولي