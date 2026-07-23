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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اليوم ذروة الموجة الحارة.. تعرف على موعد تحسن الجو

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة حارة إلى شديدة الحرارة تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام الحالية، مشيرة إلى أن البلاد على موعد مع ذروة هذه الموجة اليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026.

وأفادت التقارير الجوية أن درجات الحرارة ستسجل معدلات مرتفعة تتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، على أن تتواصل هذه الأجواء شديدة الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يبدأ المنحنى في الانخفاض التدريجي لتعود الحرارة إلى معدلاتها الصيفية المعتادة.

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إرشادات وتوصيات هامة للتعامل مع الارتفاع الشديد في الحرارة

وفي ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، شددت الهيئة والجهات المعنية على المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية التالية للحفاظ على السلامة العامة:

تجنب التعرض المباشر للشمس: الامتناع عن التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة (من الظهيرة وحتى العصر).

الإكثار من تناول السوائل: الحرص على شرب كميات كافية من المياه والمشروبات المرطبة على مدار اليوم لتعويض فقدان الجسم للسوائل.

حالة الطقس غدا الخميس

التهوية الجيدة: التواجد في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المغلقة عالية الرطوبة لتجنب الشعور بالإجهاد الحراري.

وأهابت الجهات المختصة بالمواطنين وكبار السن والأطفال ضرورة توخي الحذر، ومتابعة النشرات الجوية اليومية الصادرة للوقوف على آخر تحديثات حالة الطقس وموعد التحسن الفعلي للحرارة بداية الأسبوع القادم.

طقس الأسبوع الحالي 

وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والأجواء المسيطرة بدءاً من غدٍ الأحد 19 يوليو وحتى الخميس 23 يوليو 2026. 

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وتشهد البلاد ارتفاعاً طفيفاً ومؤقتاً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن المعدلات المقاسة في الظل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، لتتحول إلى شديدة الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحارة رطبة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع

حالة الطقس اليوم

الشبورة المائية: حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على فترات متقطعة في أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء 21 يوليو وحتى الخميس 23 يوليو 2026.

حالة الطقس حالة الجو الأرصاد الجوية درجات الحرارة موجة حارة انكسار الموجة

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