تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة اليوم فقط.. تفاصيل

أعلنت الشركة المشغلة لقطار العاصمة الكهربائي الخفيف (LRT) عن تعديل مواعيد وأوقات تقاطر رحلات القطار اليوم الخميس، وذلك تماشياً مع منح المواطنين إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وبما يتناسب مع حجم الحركة والتنقل المتوقع خلال ذلك اليوم.

ونستعرض معكم جدول المواعيد وأوقات التقاطر التي تم اعتمادها لخدمة ركاب قطار العاصمة خلال العطلة:

مواعيد الانطلاق والرحلات الأخيرة

انطلاق أول رحلة: تبدأ أولى رحلات قطار العاصمة في تمام الساعة 6:00 صباحاً.

آخر رحلة من محطة عدلي منصور: تنطلق في تمام الساعة 10:15 مساءً باتجاه مدينة الفنون والثقافة.

آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة: تنطلق في تمام الساعة 10:15 مساءً متجهة إلى محطة عدلي منصور المركزية.

مواعيد وأوقات التقاطر (زمن الانتظار بين القطارات)

وحددت الشركة زمن التقاطر والانتظار على الشبكة وفقاً للفترات الزمنية التالية:

الفترة الصباحية والمسائية (حتى 9:00 مساءً): يكون زمن الانتظار بين القطارات كل 20 دقيقة.

الفترة الليلية (ابتداءً من 9:00 مساءً): يتغير زمن الانتظار ليصبح كل 30 دقيقة.

خط (بدر - مدينة المعرفة): يكون وقت التقاطر والانتظار بين محطتي بدر ومدينة المعرفة كل 40 دقيقة طوال اليوم.

الخريطة الكاملة للإجازات المتبقية

ووفقاً للأجندة الرسمية المعتمدة من مجلس الوزراء والتقويمين الهجري والميلادي، هذه الخريطة الكاملة للإجازات المتبقية طبقا لـ "سيناريو الترحيل المتوقع" الذي تتبعه الحكومة بترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته.

1. ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة (يوليو 2026)

وتعد هذه الإجازة هي المتنفس الأقرب للموظفين خلال رصيف الصيف الحالي:

الموعد الفعلي: توافق الذكرى يوم الثلاثاء 23 يوليو 2026.

الترحيل الرسمي/المتوقع: تماشياً مع القواعد المتبعة، يرحل مجلس الوزراء العطلة لتصبح يوم الخميس 25 يوليو 2026، ليحصل العاملون بالدولة على 3 أيام متصلة بدمجها مع العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

2. المولد النبوي الشريف (أغسطس 2026)

المناسبة الدينية الأبرز المتبقية في جدول الإجازات السنوية:

الموعد الفلكي: يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 (12 ربيع الأول 1448 هـ).

الترحيل المتوقع: من المنتظر ترحيلها بقرار رسمي إلى يوم الخميس 27 أغسطس 2026، لتمنح الموظفين عطلة ممتدة تتيح لهم الاحتفال بالذكرى وشراء حلوى المولد.

3. ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (أكتوبر 2026)

آخر الإجازات الوطنية والرسمية المعتمدة في الأجندة السنوية لجمهورية مصر العربية:

الموعد الرسمي: توافق ذكرى النصر العظيم يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

الترحيل المتوقع: يُتوقع ترحيل عطلة السادس من أكتوبر إلى يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، لتدمج مع العطلة الأسبوعية وتمنح العاملين عطلة خريفية طويلة.