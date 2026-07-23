العثور على جثة شاب طافية بترعة الشرقاوية في قليوب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب، يبلغ من العمر نحو 20 عامًا، طافية بمياه ترعة الشرقاوية بنطاق قرية الإصلاح الزراعي (سوارس) التابعة لمركز قليوب، حيث جرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى.



وتجري أجهزة البحث الجنائي تحريات مكثفة لتحديد هوية الشاب، والوقوف على أسباب الوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.