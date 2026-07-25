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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثاني للإعدادية بالبحيرة اليوم.. واستقبال أكثر من 35 ألف طالب

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تنطلق صباح اليوم السبت 25 يوليو، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” العامة والمهنية بمحافظة البحيرة، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يوليو وفقًا للجداول المعتمدة.

وأعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الانتهاء الكامل من تجهيز مقار اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

وأنهت المديرية تجهيز 171 لجنة بمدارس المحافظة لتستقبل 34589 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، موزعين على 18 إدارة تعليمية بمختلف المراكز والقرى بدائرة المحافظة لضمان استيعاب كافة الطلاب.

وتم إعداد وتجهيز 14 لجنة امتحانية بنطاق 14 إدارة تعليمية لاستقبال 1061 طالبا وطالبة بقطاع الإعدادية المهنية، يضاف إليهم تجهيز لجنتين بمدرستي النور للمكفوفين والأمل للصم بإدارة بندر دمنهور التعليمية لاستقبال 6 طلاب من الصم وضعاف السمع والمكفوفين.

وشدد وكيل الوزارة على توفير الأثاث اللازم، والاهتمام بنظافة اللجان وتهويتها وإضاءتها جيدًا، مع تعقيم وتطهير المدارس، موجهًا مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات والمرور الميداني اليومي على اللجان، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب بالالتزام التام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وعدم التخلف عن مواعيد فتح اللجان، والالتزام الكامل بالحضور في المواعيد المقررة، مؤكدًا أن امتحانات الدور الثاني تمثل فرصة جوهرية للطلاب لاستكمال مسارهم الدراسي، ولن يتم قبول أي أعذار للغياب إلا وفقًا للوائح والقواعد المنظمة الصادرة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الغياب يترتب عليه ضياع فرصة استكمال العام الدراسي الجاري.

وتأتي هذه الاستعدادات تفعيلًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات، والالتزام بمعايير الجودة والسرية التامة في أعمال تقدير الدرجات ورصدها والتصحيح أولًا بأول.

البحيرة محافظة البحيرة الشهادة الإعدادية

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