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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض قرحة المعدة .. وهذه طرق العلاج

قرحة المعدة
قرحة المعدة
اسماء محمد

تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية التي تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها بشكل مبكر.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude اليكم أهم أسباب وأعراض قرحة المعدة وطرق علاجها.

أسباب قرحة المعدة 

قرحة المعدة هي آفة تظهر في الأنسجة المبطنة للمعدة ويمكن أن تحدث بسبب عدة عوامل، مثل عدوى جرثومة المعدة أو اتباع نظام غذائي فقير بالعناصر الغذائية.

أعراض قرحة المعدة 

عسر الهضم، والغثيان، وفقدان الشهية، والشعور العام بالضيق.

كيف يكون الشعور : بشكل عام، لا تسبب قرحة المعدة ألمًا، ولكن عند الشعور بالألم، يكون عادةً في الجزء العلوي من فتحة المعدة، وغالبًا ما يوصف بأنه حارق. في بعض الحالات، ينتشر هذا الألم إلى الأضلاع ويمكن الشعور به في الجانب الأيسر أو الأيمن.

علاج قرحة المعدة 

 من المهم استشارة طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي لإجراء فحوصات لتأكيد وجود قرحة في المعدة، مثل التنظير الداخلي وقد يشمل العلاج استخدام المضادات الحيوية، ومضادات الحموضة، ومثبطات مضخة البروتون مثل أوميبرازول، أو بانتوبرازول، أو إيزوميبرازول.

قد يُوصى بإجراء جراحة لعلاج القرحة في الحالات الأكثر خطورة ويُنصح بشدة بالمتابعة للتأكد من القضاء على جرثومة الملوية البوابية

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