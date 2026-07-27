مواعيد سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2026

أتاحت وزارة الداخلية للراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور وإناث) للعام الدراسي 2026-2027 إمكانية سحب كراسات التقديم، وذلك ضمن خطة قبول دفعة جديدة للدراسة بالمعاهد التابعة لهيئة الشرطة في القاهرة والإسكندرية، مع تحديد المواعيد الرسمية للتقديم وشروط الالتحاق والتخصصات المتاحة.

متى يتم سحب كراسات التقديم؟

أوضحت وزارة الداخلية أن كراسات الالتحاق متاحة للسحب اعتبارًا من السبت 18 يوليو 2026 وحتى الخميس 27 أغسطس 2026، من خلال مستشفيات هيئة الشرطة في المحافظات التالية:

مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

مستشفى الشرطة بطنطا.

مستشفى الشرطة بالإسكندرية.

مستشفى الشرطة بأسيوط.

موعد تقديم الملفات

وبعد استكمال بيانات كراسة الالتحاق وإرفاق المستندات المطلوبة، يتم تسليم الملفات خلال الفترة من الأربعاء 22 يوليو 2026 وحتى الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وذلك بمقر المعهد الفني الصحي الشرطي بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

شروط التقديم

حددت وزارة الداخلية عددًا من الضوابط لقبول الطلاب، أبرزها:

الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم أو علمي رياضة) أو الثانوية الأزهرية (القسم العلمي)، سواء للعام الدراسي الحالي أو أحد الأعوام السابقة.

ألا يقل المجموع الكلي عن 60%.

الحصول على 65% على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وألا يزيد على 25 عامًا في 1 أكتوبر 2026.

التخصصات المتاحة

يختلف القبول وفقًا للمؤهل الدراسي، حيث تشمل التخصصات:

الطوارئ والتمريض العام للحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (القسم العلمي).

التسجيل الطبي والإحصاء للحاصلين على الثانوية العامة (علمي رياضة) أو ما يعادلها، كما يسمح بالتقديم للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية بشرط الحصول على 95% فأكثر.

طبيعة الدراسة

تبدأ الدراسة ببرنامج إعداد أساسي يمتد ثلاثة أشهر داخل معهد معاوني الأمن بنظام الإقامة الكاملة، يتلقى خلاله الطلاب تدريبات تأهيلية وانضباطية.

وبعد انتهاء فترة الإعداد، ينتظم الطلاب في الدراسة بنظام الحضور اليومي، مع الالتزام باللوائح الداخلية والزي الرسمي المقرر طوال سنوات الدراسة.

وأكدت وزارة الداخلية أن المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية تتوافق مع المناهج المعمول بها في المعاهد الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي، بما يضمن تأهيل الطلاب علميًا وعمليًا وفق أحدث المعايير.

مزايا الدراسة

يحصل الطلاب المقبولون على عدد من المزايا طوال فترة الدراسة، من أبرزها:

صرف مكافأة شهرية.

الاستفادة من الخدمات والمزايا المقررة لأفراد هيئة الشرطة وفقًا للقوانين المنظمة.

تأهيل علمي وعملي للعمل في القطاع الطبي التابع لهيئة الشرطة بعد التخرج.

وتوفر المعاهد الفنية الصحية الشرطية فرصة للراغبين في الجمع بين الدراسة في التخصصات الصحية والعمل داخل المنظومة الطبية لوزارة الداخلية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والانضباط الشرطي.