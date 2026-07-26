لا يتواصل مع أحد.. مسؤول مقرب من مجتبى خامنئي يكشف حالته الصحية

رد غلام علي حداد عادل، عضو مجلس تحديد المصالح التابع للنظام الإيراني وقريب مجتبى خامنئي، على سؤال من وكالة أنباء إيلنا بشأن صحة المرشد الأعلى، وقال: "في الوقت الحالي، وبسبب ظروف معينة، فهو ليس على اتصال بأي شخص أو أي جهة، ولكنه يتمتع بصحة جيدة".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترجح أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال داخل إيران، وأنه يواصل إصدار التوجيهات رغم إصابته واختفائه عن الأنظار منذ توليه المنصب، وذلك خلافًا لتقارير إعلامية تحدثت عن وجوده خارج البلاد.

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن خامنئي "على قيد الحياة وموجود في إيران"، لكنه يتحرك بسرية شديدة لأسباب أمنية، في ظل مخاوف من تعرضه لمحاولة اغتيال، مضيفة أنه لا يزال يشارك في عملية صنع القرار، وإن كان ذلك في ظل قيود كبيرة.

وبحسب المصادر، فإن نفوذ الحرس الثوري داخل دوائر الحكم ازداد بشكل ملحوظ منذ تولي مجتبى خامنئي القيادة، فيما يُعتقد أن قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي يلعب دورًا محوريًا في إدارة شؤون الدولة وصياغة كثير من التوجيهات المنسوبة إلى المرشد.