إعلام إيراني: مجتبى خامنئي يوجه رسالة جديدة بعد قليل

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سيوجه رسالة مرتقبة تُبث خلال وقت قصير، وذلك بعد أيام من رسالته السابقة التي تعهد فيها بالرد على المسؤولين عن مقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي.



وكان مجتبى خامنئي قد صرح في رسالة سابقة بأن نقض مذكرة التفاهم الأخيرة "أثبت مجددًا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له"، مؤكدًا أن إيران ستواصل التمسك بمواقفها.



وفي رسالته التي نُشرت الأسبوع الماضي، شدد خامنئي على أن "الانتقام لا يتوقف على وجوده أو وجود أي مسؤول آخر"، معتبرًا أن محاسبة المسؤولين عن مقتل والده "واجب لا بد من تحقيقه"، وربط ذلك بما وصفه بـ"شهداء الحربين الأخيرتين" في إشارة إلى المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.



ويأتي الإعلان عن الرسالة الجديدة في ظل استمرار غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني، حتى خلال مراسم تشييع ودفن والده، الأمر الذي أثار تساؤلات متواصلة بشأن وضعه الصحي والأمني، وقدرته على قيادة البلاد في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة.