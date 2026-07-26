قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع أمريكا وزيادة الاستثمارات.. ونواب: يؤمِّن مصادر العملة الأجنبية
منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026
رئيس مجلس السلام في غزة: نشر قوة الاستقرار الدولية خطوة حاسمة لتنفيذ خطة القطاع
استمرار انخفاض الحرارة واضطراب بالملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. اشتغل الآن في 4 خطوات اعرف مجموعك
أسعار الحديد والأسمنت اليوم 26 يوليو 2026
أرقامًا عن التصالح.. برلماني يفجر مفاجأة بشأن الموافقات
رسالة مهمة من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
كلب يعقر 6 أشخاص في قرية بالمنوفية
تعويضات للمستحقين.. برلماني يكشف تفاصيل صرف فوائد تأخير المعاشات
برلماني: تأخر صرف معاشات 12.7 ألف مواطن بعد 1 أغسطس جريمة تتطلب الحساب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يشيد بتأكيد وزير الاستثمار حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة

إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتأكيد وزير الاستثمار حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقائه ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين، وروبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

وأشار الوزير، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، ومراكز البيانات.

واستعرض الدكتور محمد فريد، منظومة الحوافز الاستثمارية في مصر، والتي تشمل المناطق الاستثمارية والحرة والصناعية، إلى جانب أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) في دعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.

وأكد الوزير، أن الدولة تعمل على تطوير التجمعات الاستثمارية، والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية، فضلًا عن تطوير قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأضاف أن مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة، ومركز لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الكابلات البحرية والبنية التحتية المتطورة، بما يوفر فرصًا جديدة للاستثمار في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وأوضح الوزير، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الخاصة بالولايات المتحدة، خاصة في الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والكابلات، والمنتجات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والطاقة، ومراكز البيانات.

وأشار إلى أن الاتفاق على فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية يمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود الشركات الأمريكية في قطاع السيارات، ودعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات.

كما اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة تجمع الشركات الأمريكية والجهات الحكومية المصرية، إلى جانب عقد اتصالات دورية لمتابعة ملفات التعاون الاستثماري والتجاري، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

من جانبه.. أكد ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، أن مصر تمتلك كافة المقومات التنافسية، وتعد من أهم الشركاء الاستثماريين والتجاريين للولايات المتحدة، معربًا عن تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

واقترح هاينز، تنظيم مؤتمر بعنوان "استثمر في مصر" للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع الشركات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية على التوسع في السوق المصرية، كما وجه الدعوة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

وفي ختام اللقاء.. أكد الدكتور محمد فريد، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، مشددًا على استمرار جهود الوزارة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي.

وزير الاستثمار الولايات المتحدة الاستثمارات التبادل التجاري الشراكة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد