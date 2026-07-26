الشرع يحذر : أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا

أكد الرئيس السوري احمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان ، مشيرا إلى أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا .
وقال الشرع في تصريحات له : نخشى اتساع رقعة الحرب في المنطقة.
ونتجنب الصدام مع دولة الاحتلال ولا مصلحة لنا في ذلك.
وأضاف : إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل.
وتابع : رفع العقوبات الاقتصادية لن يكون ذا جدوى دون شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهـاب.
وختم الشرع قائلا : لم ننته بعد من النقاش مع روسيا بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا.
وفي سياق أخر ؛ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن زيارته إلى دمشق ذات دلالة عميقة وتأكيد التضامن والشراكة معها، مشيرا إلى ان ما جرى في سوريا يدل على نجاحها وهي جزء لا يتجزأ من التاريخ العريق والنسيج الغني للمنطقة.
وقال جوتيريش في تصريحات له: نعرف جيداً الأهوال التي شهدها الشعب السوري في السنوات الأخيرة لكنها لم تكسر عزيمته في السعي إلى تحقيق تطلعاته المشروعة.
وأضاف: يشارك السوريون رجالاً ونساءً في مستقبل بلدهم، وستظل الأمم المتحدة شريكاً ثابتاً لهم في مسيرتهم.
وتابع : المهمة الآن في سوريا تتمثل في ترجمة التغيير السياسي إلى تحسن ملموس في حياة الناس، حيث يشعر كل سوري أنه شريك أساسي في مستقبل بلده.
وزاد : الشعب السوري أظهر قدرة استثنائية على الصمود خلال سنوات الشدائد، ولا ينبغي أن يتحمل عبء التعافي بمفرده، لذا على المجتمع الدولي أن يستمر بدعمه.